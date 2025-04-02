Хитрая ловушка от мошенников. В полиции предупредили украинцев о новой опасности в соцсетях

Как действует схема

"Неизвестные профили оставляют оскорбительные комментарии или присылают сообщения в Instagram. Они вызывают эмоциональную реакцию, провоцируя пользователя перейти на их профиль. На странице есть ссылка, которая перебрасывает на фишинговую страницу. Если пользователь на нее переходит, то происходит взлом аккаунта или похищение личных данных и денег", - предупреждают в полиции.

Как уберечься:

не переходите по подозрительным ссылкам;

включите двухфакторную аутентификацию;

ограничьте возможность комментирования для незнакомцев;

блокируйте аккаунты, распространяющие хейт.

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если вы таки стали жертвой мошенников, нужно обратиться в киберполицию. Это можно сделать несколькими способами: