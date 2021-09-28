ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Хищения из ячеек украинских банков: задержан еще один участник международной банды

Новина українською →
Киев, Вторник 28 сентября 2021 15:41
Хищения из ячеек украинских банков: задержан еще один участник международной банды Фото: задержан еще один участник банды, взламывавших ячейки в украинских банках (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители задержали еще одного участника международной банды, организовавшей хищения из депозитарных ячеек украинских банков. Подозреваемый скрывался на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

Задержанный входил в преступную группу, состоявшую из 25 человек. Банда организовала хищения из банковских ячеек на территории несколько стран, в том числе Латвии, Молдове, Северной Македонии и России. В Украине злоумышленники похитили из сейфов более 30 млн долларов.

По версии следствия, 51-летний мужчина в 2017 году в составе преступной группировки участвовал в ограблении личных банковских сейфов в Риге. Для этого он несколько дней подряд посещал депозитарное хранилище и с помощью специального оборудования произвел видеосъемку почти 40 замков ячеек. Полученную информацию он передал сообщникам, которые изготовили дубликаты ключей.

В январе 2018 года с помощью этих дубликатов участники банды похитили из 8 банковских сейфов более 60 млн гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (пособничество в тайном похищении чужого имущества (кража), соединенного с проникновением в помещение либо иное хранилище, совершенного в особо крупных размерах, в составе преступной организации) УК Украины.

Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержан еще один участник банды, взламывавших ячейки в украинских банках (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, в апреле в США задержали банду, похитившую более 30 млн долларов из сейфов украинских банков. Ее организовали граждане Украины, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство внутренних дел Украины
NEWS
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки