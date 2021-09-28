Хищения из ячеек украинских банков: задержан еще один участник международной банды

Правоохранители задержали еще одного участника международной банды, организовавшей хищения из депозитарных ячеек украинских банков. Подозреваемый скрывался на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции .

Задержанный входил в преступную группу, состоявшую из 25 человек. Банда организовала хищения из банковских ячеек на территории несколько стран, в том числе Латвии, Молдове, Северной Македонии и России. В Украине злоумышленники похитили из сейфов более 30 млн долларов.

По версии следствия, 51-летний мужчина в 2017 году в составе преступной группировки участвовал в ограблении личных банковских сейфов в Риге. Для этого он несколько дней подряд посещал депозитарное хранилище и с помощью специального оборудования произвел видеосъемку почти 40 замков ячеек. Полученную информацию он передал сообщникам, которые изготовили дубликаты ключей.

В январе 2018 года с помощью этих дубликатов участники банды похитили из 8 банковских сейфов более 60 млн гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (пособничество в тайном похищении чужого имущества (кража), соединенного с проникновением в помещение либо иное хранилище, совершенного в особо крупных размерах, в составе преступной организации) УК Украины.

Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержан еще один участник банды, взламывавших ячейки в украинских банках (facebook.com/UA.National.Police)