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В США задержали банду, похитившую более 30 млн долларов из ячеек украинских банков

Новина українською → Вашингтон, Четверг 22 апреля 2021 15:48
В США задержали банду, похитившую более 30 млн долларов из ячеек украинских банков Фото: вскрытие банковской ячейки (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В США задержали банду, похитившую более 30 млн долларов из сейфов украинских банков. Организовали преступную группу граждане Украины, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в преступную группировку входило не менее 25 человек из Украины, США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. В 2015-2016 годах в Киеве их жертвами стал 51 человек - подозреваемые похитили из их банковских ячеек имущество вообще почти 170 млн гривен. Организаторами банды являются украинские граждане, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства.

Разоблачение и задержание преступной группировки произошло после трех лет сотрудничества Нацполиции с правоохранителями нескольких стран, включая США. Во время расследования украинские полицейские установили, что примерно в 2012 - 2015 годах, двое граждан Украины, имеющие американское гражданство, начали систематически похищать ценности из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища.

Также был установлено, что в период с июня 2015 по март 2018 года организаторы подобрали и склонили к вступлению в преступную группировку по меньшей мере 25 человек. Преступников объявили в международный розыск летом 2020 года.

В 2015-2016 годах злоумышленники похитили имущество 51 физлица из индивидуальных банковских сейфов 10 кредитных учреждений в Киеве на сумму свыше 169 млн гривен, что составляет почти 35 млн долларов США. Кроме того, по информации украинской полиции, банда совершила аналогичные преступления на территории других стран примерно на такую ​​же сумму. Грабителей интересовали наличные деньги, золотые ювелирные украшения, монеты и слитки из драгоценных металлов.

Фото: задержание банды грабителей банковских сейфов (npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Херсонской области украинские правоохранители совместно с американскими коллегами задержали украинского хакера, который занимался кражей реквизитов доступа к банковским счетам в США и Канаде. Ему удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Отметим, суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря до десяти лет лишения свободы за серию кибератак на американские компании. Они привели к финансовым потерям на сумму свыше 1 млрд долларов.

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