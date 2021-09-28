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Розкрадання з осередків українських банків: затримано ще одного учасника міжнародної банди

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 15:41
Розкрадання з осередків українських банків: затримано ще одного учасника міжнародної банди Фото: затримано ще одного учасника банди, що зламували осередки в українських банках (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали ще одного учасника міжнародної банди, яка організувала розкрадання з депозитарних осередків українських банків. Підозрюваний переховувався на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Затриманий входив до злочинної групи, що складалася з 25 осіб. Банда організувала розкрадання з банківських осередків на території кілька країн, у тому числі Латвії, Молдові, Північній Македонії та Росії. В Україні зловмисники викрали з сейфів понад 30 млн доларів.

За версією слідства, 51-річний чоловік у 2017 році у складі злочинного угруповання брав участь у пограбуванні особистих банківських сейфів у Ризі. Для цього він кілька днів поспіль відвідував депозитарне сховище і за допомогою спеціального обладнання зробив відеознімання майже 40 замків осередків. Отриману інформацію він передав спільникам, які виготовили дублікати ключів.

У січні 2018 року за допомогою цих дублікатів учасники банди викрали з 8 банківських сейфів понад 60 млн гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаного з проникненням у приміщення або інше сховище, вчиненого в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації) КК України.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Фото: затримано ще одного учасника банди, що зламували осередки в українських банках (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, у квітні у США затримали банду, яка викрала понад 30 млн доларів із сейфів українських банків. Її організували громадяни України, їм загрожує до 20 років в'язниці.

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