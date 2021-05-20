Хищение 103 млн гривен УЗ при закупке дизтоплива: трем чиновникам объявили подозрения

Подозрения объявили:

руководителю филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) ПАО "Укрзализныця" - ч. 2 ст. 364 УК Украины;

начальнику управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦОП ч. 2 ст. 364 УК Украины;

лицу, которое руководило деятельностью ООО (вероятный организатор коррупционных схем) - ч. 3 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следствие установило, что в начале января 2017 года филиал ЦОП заключил с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тон дизельного топлива по цене от 18 499 до 18 999 за тонну.

В то же время, руководитель филиала отказался от заказа дизельного топлива по этим экономически выгодным договорам, а в январе 2017 года заказал дизельное топливо у той же компании, но по другим контрактам с большей ценой - от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Позже, в конце января 2017 года, участники коррупционной схемы, действуя в интересах и на пользу упомянутого ООО, заключили ряд дополнительных соглашений к соглашению на поставку, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива для "Укрзализныци" на 10%.

Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками относительно колебаний цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по сделкам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива.

Как следствие, в январе-феврале 2017 года ПАО "Укрзализныця" переплатила более 102,7 млн грн, приобретя дизельное топливо по цене от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Это дело является четвертым эпизодом разоблаченной коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на "Укрзализныце" с участием одной и той же коммерческой компании (ООО) по продаже нефтепродуктов.