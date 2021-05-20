Розкрадання 103 млн гривень УЗ при закупівлі дизпалива: трьом чиновникам оголосили підозри

Підозри оголосили:

керівнику філії "Центр забезпечення виробництва" (ЦЗВ) ПАТ "Укрзалізниця" - ч.2 ст.364 КК України;

начальнику управління обліку нафтопродуктів та складського господарства ЦЗВ ч.2 ст.364 КК України;

особі, яка керувала діяльністю ТОВ (ймовірний організатор корупційних схем) - ч.3 та ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.

Слідство встановило, що на початку січня 2017 року філія ЦЗВ уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тон дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну.

Водночас, керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими економічно вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив дизельне паливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною - від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Згодом, наприкінці січня 2017 року, учасники корупційної схеми, діючи в інтересах та на користь згаданого ТОВ, уклали низку додаткових угод до угоди на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для "Укрзалізниці" на 10%.

Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива.

Як наслідок, у січні-лютому 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Ця справа є четвертим епізодом викритої корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на "Укрзалізниці" за участі однієї і тієї ж комерційної компанії (ТОВ) з продажу нафтопродуктів.