UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війну

Деяких українців прооперують безкоштовно (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Цієї осені хірурги зі США у Львові проведуть безкоштовні операції бійцям та цивільним, які отримали важкі травми обличчя через воєнні дії. Це буде уже четверта місія проекту Face to face.

Про це пише РБК-Украна із посиланням на публікацію INgenius в Instagram.

Що відомо про ініціативу

За час існування місії американські медики уже прооперували близько 100 людей, серед яких втручання із відновлення верхньої та нижньої щелепи шляхом пересадки кісток з інших частин тіла. Зараз проект шукає українців, які безкоштовно можуть пройти операцію з відновлення обличчя.

"Шукаємо пацієнтів з тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій", - йдеться у повідомленні.

Українцям, які потенційно підходять для участі у програмі, потрібно подати заявку. Для цього треба написати в месенджери Telegram/Viber/ WhatsApp за номером телефону: + 380 937 81 43 04.

З медичних документів для розгляду бажано мати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо.

"Кандидатів на оперативне втручання відбиратимуть американські хірурги спільно з українськими лікарями, які беруть участь у місії. Для пацієнтів, які пройдуть відбір для участі в місії, операція та перебування в лікувальному закладі будуть безкоштовними", - зазначають у INgenius.

Пацієнт із медиками під час першої місії Face to face (фото: ingeniusua.org)

Попередньо учасниками четвертої місії Face to facе стануть близько 50 українців. Втім, точна кількість пацієнтів залежить від складності травм і важкості операцій.

Додамо, що ця гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) сумісно з організаціями Razom for Ukraine та INgenius.

Пацієнт із медиками під час однієї з місій Face to face (фото: ingeniusua.org)

Читайте також про те, які виплати можуть отримати українці від ООН.

Раніше ми писали про те, що ветерани та члени їх родин можуть безкоштовно пройти ІТ-курс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЛікарі