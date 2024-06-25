Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війну

Цієї осені хірурги зі США у Львові проведуть безкоштовні операції бійцям та цивільним, які отримали важкі травми обличчя через воєнні дії. Це буде уже четверта місія проекту Face to face.
Про це пише РБК-Украна із посиланням на публікацію INgenius в Instagram.
За час існування місії американські медики уже прооперували близько 100 людей, серед яких втручання із відновлення верхньої та нижньої щелепи шляхом пересадки кісток з інших частин тіла. Зараз проект шукає українців, які безкоштовно можуть пройти операцію з відновлення обличчя.
"Шукаємо пацієнтів з тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій", - йдеться у повідомленні.
Українцям, які потенційно підходять для участі у програмі, потрібно подати заявку. Для цього треба написати в месенджери Telegram/Viber/ WhatsApp за номером телефону: + 380 937 81 43 04.
З медичних документів для розгляду бажано мати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо.
"Кандидатів на оперативне втручання відбиратимуть американські хірурги спільно з українськими лікарями, які беруть участь у місії. Для пацієнтів, які пройдуть відбір для участі в місії, операція та перебування в лікувальному закладі будуть безкоштовними", - зазначають у INgenius.
Попередньо учасниками четвертої місії Face to facе стануть близько 50 українців. Втім, точна кількість пацієнтів залежить від складності травм і важкості операцій.
Додамо, що ця гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) сумісно з організаціями Razom for Ukraine та INgenius.
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