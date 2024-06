Хірурги США безкоштовно прооперують українців, які отримали травми через війну

Що відомо про ініціативу

За час існування місії американські медики уже прооперували близько 100 людей, серед яких втручання із відновлення верхньої та нижньої щелепи шляхом пересадки кісток з інших частин тіла. Зараз проект шукає українців, які безкоштовно можуть пройти операцію з відновлення обличчя.

"Шукаємо пацієнтів з тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій", - йдеться у повідомленні.

Українцям, які потенційно підходять для участі у програмі, потрібно подати заявку. Для цього треба написати в месенджери Telegram/Viber/ WhatsApp за номером телефону: + 380 937 81 43 04.

З медичних документів для розгляду бажано мати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо.

"Кандидатів на оперативне втручання відбиратимуть американські хірурги спільно з українськими лікарями, які беруть участь у місії. Для пацієнтів, які пройдуть відбір для участі в місії, операція та перебування в лікувальному закладі будуть безкоштовними", - зазначають у INgenius.

Пацієнт із медиками під час першої місії Face to face (фото: ingeniusua.org)

Попередньо учасниками четвертої місії Face to facе стануть близько 50 українців. Втім, точна кількість пацієнтів залежить від складності травм і важкості операцій.

Додамо, що ця гуманітарна програма створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) сумісно з організаціями Razom for Ukraine та INgenius.

Пацієнт із медиками під час однієї з місій Face to face (фото: ingeniusua.org)