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Хирурги США бесплатно прооперируют украинцев, которые получили травмы из-за войны

Некоторых украинцев прооперируют бесплатно (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Этой осенью хирурги из США во Львове проведут бесплатные операции бойцам и гражданским, получившим тяжелые травмы лица из-за военных действий. Это будет уже четвёртая миссия проекта Face to face.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию INgenius в Instagram.

Что известно об инициативе

За время существования миссии американские медики прооперировали около 100 человек, среди которых вмешательство по восстановлению верхней и нижней челюсти путем пересадки костей из других частей тела. Сейчас проект ищет украинцев, которые бесплатно могут пройти операцию по восстановлению лица.

"Ищем пациентов с тяжелыми травмами лица, дефектами лицевых костей и век, нуждающихся в реконструктивных операциях", - говорится в сообщении.

Украинцам, потенциально подходящим для участия в программе, нужно подать заявку. Для этого нужно написать в мессенджеры Telegram/Viber/WhatsApp по телефону: + 380 937 81 43 04.

Из медицинских документов для рассмотрения желательно иметь сканированные копии выписок (при наличии), фотографии и снимки исследований КТ/МРТ и т. д.

"Кандидатов на оперативное вмешательство будут отбирать американские хирурги совместно с участвующими в миссии украинскими врачами. Для пациентов, которые пройдут отбор для участия в миссии, операция и пребывание в лечебном заведении будут бесплатными", - отмечают в INgenius.

Пациент с медиками во время первой миссии Face to face (фото: ingeniusua.org)

Предварительно участниками четвертой миссии Face to face станут около 50 украинцев. Но точное количество пациентов зависит от сложности травм и тяжести операций.

Добавим, что эта гуманитарная программа создана в сотрудничестве с American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) (The Educational and Research Foundation) совместно с организациями Razom for Ukraine и INgenius.

Пациент с медиками во время одной из миссии Face to face (фото: ingeniusua.org)

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