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На всех химобъектах страны проведут внеплановые проверки, - Монастырский

Автор: РБК-Украина

После аварии на химзаводе под Ровно по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах. Их должны сделать до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Дениса Монастырского на заседании правительства.

Проверки будут совместно проводить Гоструда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госэкологии.

"С целью предупреждения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить... проведение внеплановых совместных проверок всех химически опасных объектов первой и второй степеней химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", - сказам Монастырский.

Министр добавил, что эту проверку "можно сделать до конца года".

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно.

РБК-Украина писало, что по факту аварии возбуждено уголовное производство.

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