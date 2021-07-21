На всіх хімоб'єктах країни проведуть позапланові перевірки, - Монастирський

Після аварії на хімзаводі під Рівним по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх мають зробити до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Дениса Монастирського на засіданні уряду .

Перевірки спільно проводитимуть Держпраця, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держекології.

"З метою попередження і недопущення подібних аварій, вважаємо за необхідне доручити... проведення позапланових спільних перевірок всіх хімічно небезпечних об'єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу та об'єктів аварійно-рятувальних служб щодо реагування на виникнення таких аварій", - сказам Монастирський.

Міністр додав, що цю перевірку "можна зробити до кінця року".