НАН впервые в своей истории наградила премией в области науки и техники разработчиков лекарств

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Сейчас в планах ученых разработка еще одного оригинального препарата

Сотрудники Физико-химического института имени А.В.Богатского (Одесса) и руководство компании "Интерхим" получили государственную премию в области науки и техники за "создание и разработку отечественных лекарственных препаратов нейтротропного и иммунотропного действия". Об этом сообщает РБК-Украина.

Церемония награждения лауреатов премии, которую впервые вручили за разработку лекарств, прошла в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины во вторник.

Как отметила в ходе церемонии министр образования и науки Лиля Гриневич, вручение данной премии – подтверждение того, что, несмотря на сложные экономические условия, украинская наука продолжает работать и совершает прорывные открытия. А в данном случае, этот результат был достигнут при поддержке украинского бизнеса, который видит возможности для развития – своего и науки – в собственной стране

"Очень важно то, что премию получили те, кто разрабатывает инновационные препараты. И эти препараты спасают жизни людей", - отметила Гриневич.

Данную премию коллектив ученых получил за транквилизатор "Гидазепам", снотворное "Левана" и антивирусный препарат "Амиксин". Они были разработаны на базе Физико-химического института им. А.В. Богатского, после чего предприятие "Интерхим" внедрило научные разработки в производство. Это первый в Украине случай награждения ученых за разработку лекарств премией в области науки и техники.

По словам лауреата премии, генерального директора предприятия "Интерхим" Анатолия Редера, разработка оригинальных лекарственных средств – это, само по себе, практически уникальное достижение в мире. И тем более в Украине, где у предприятий нет возможности привлечь на эти цели 3-6 миллиардов долларов, как это делают мировые фармацевтические гиганты.

"Мы благодарны за эту оценку. И мы горды тем, что мы родом из Академии наук, что мы – украинцы", - подчеркнул Редер, получая награду.

Кроме Редера лауреатами премии стали доктор биологических наук, заведующий отделом института им. Богатского Николай Головенко, доктор химических наук Виктор Павловский; доктор химических наук и ведущий научный сотрудник института Алла Егорова; и доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник института Тамара Карасева; кандидат химических наук и заместитель гендиректора "Интерхим" Дмитрий Позигун; кандидат химических наук и директор по производству Игорь Стельмах.

Сейчас в планах ученых разработка еще одного оригинального препарата.