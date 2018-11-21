НАН вперше у своїй історії нагородила премією в галузі науки і техніки розробників ліків

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Зараз у планах учених розробка ще одного оригінального препарату

Співробітники Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського (Одеса) і керівництво компанії "Інтерхім" отримали державну премію в галузі науки і техніки за створення і розробку вітчизняних лікарських препаратів нейтротропного і иммунотропного дії". Про це повідомляє РБК-Україна.

Церемонія нагородження лауреатів премії, яку вперше вручили за розробку ліків, що пройшла у Великому конференц-залі Національної академії наук України у вівторок.

Як зазначила в ході церемонії міністр освіти і науки Лілія Гриневич, вручення цієї премії – підтвердження того, що, незважаючи на складні економічні умови, українська наука продовжує працювати і здійснює проривні відкриття. А в даному випадку, цей результат був досягнутий за підтримки українського бізнесу, який бачить можливості для розвитку – свого і науки – у власній країні.

"Дуже важливо те, що премію отримали ті, хто розробляє інноваційні препарати. І ці препарати рятують життя людей", - зазначила Гриневич.

Дану премію колектив вчених отримав за транквілізатор "Гідазепам", снодійне "Левана" і антивірусний препарат "Аміксин". Вони були розроблені на базі Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського, після чого підприємство "Інтерхім" запровадив наукові розробки у виробництво. Це перший в Україні випадок нагородження учених за розробку ліків премією в галузі науки і техніки.

За словами лауреата премії, генерального директора підприємства "Інтерхім" Анатолія Редера, розробка оригінальних лікарських засобів – це, само по собі, практично унікальне досягнення в світі. І тим більше в Україні, де у підприємств немає можливості залучити на ці цілі 3-6 мільярдів доларів, як це роблять світові фармацевтичні гіганти.

"Ми вдячні за цю оцінку. І ми горді тим, що ми родом з Академії наук, що ми – українці", - підкреслив Редер, отримуючи нагороду.

Крім Редера, лауреатами премії стали доктор біологічних наук, завідувач відділом інституту ім. Богатського Микола Головенко, доктор хімічних наук Віктор Павловський; доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник інституту Алла Єгорова; доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник інституту Тамара Карасьова; кандидат хімічних наук і заступник гендиректора "Інтерхім" Дмитро Позігун; кандидат хімічних наук і директор з виробництва Ігор Стельмах.

Зараз у планах учених розробка ще одного оригінального препарату.