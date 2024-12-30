Хімічні заводи, що вбивають: в Reuters розкрили роль мільярдерів РФ у війні проти України

Аналіз даних, проведений Reuters, свідчить, що хімічні заводи, частково або повністю підконтрольні російським мільярдерам Роману Абрамовичу, Вагіту Алекперову, Дмитру Мазепіну, Андрію Мельниченку та Іскандеру Махмудову, постачали понад 75% ключових хімікатів на підприємства, які виготовляють вибухівку для російської армії.

Повідомляється, що ці постачання здійснювалися з початку повномасштабного вторгнення в Україну й до вересня 2024 року.

Основні факти з розслідування журналістів:

Хімічна залежність: п'ять хімічних підприємств, пов’язаних із російськими мільярдерами, забезпечують виробництво RDX і HMX - компонентів для артилерійських снарядів та ракет.

хімічних підприємств, пов’язаних із російськими мільярдерами, забезпечують виробництво - компонентів для артилерійських снарядів та ракет. Мільярдери під санкціями, але не їхні компанії: хоча захід ввів обмеження проти російських багатіїв, їхні компанії продовжують постачання.

постачання. Цивільне прикриття: компанії декларують, що постачають лише "цивільну продукцію", але дані залізничних перевезень та податкових накладних свідчать про військове використання продукції.

До прикладу, заводи "Єврохім" і "Уралхім", пов’язані з Мельниченком і Мазепіним, постачали азотну та оцтову кислоти, які використовують у вибухівці.

Водночас підприємства Алекперова та Абрамовича доправляли толуол - компонент для тротилу.

Анна Нагурні, експертка з логістичних мереж, наголошує, що цивільна хімічна промисловість РФ стала критичним компонентом військових зусиль Кремля.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили генерала Росії, відповідального за застосування хімічної зброї проти ЗСУ. Невдовзі він помер у результаті підриву вибухвіки.