Химические заводы, которые убивают: в Reuters раскрыли роль миллиардеров РФ в войне против Украины

Анализ данных, проведенный Reuters, свидетельствует, что химические заводы, частично или полностью подконтрольные российским миллиардерам Роману Абрамовичу, Вагиту Алекперову, Дмитрию Мазепину, Андрею Мельниченко и Искандеру Махмудову, поставляли более 75% ключевых химикатов на предприятия, которые изготавливают взрывчатку для российской армии.

Сообщается, что эти поставки осуществлялись с начала полномасштабного вторжения в Украину и до сентября 2024 года.

Основные факты из расследования журналистов:

Химическая зависимость: пять химических предприятий, связанных с российскими миллиардерами, обеспечивают производство RDX и HMX - компонентов для артиллерийских снарядов и ракет.

химических предприятий, связанных с российскими миллиардерами, обеспечивают производство - компонентов для артиллерийских снарядов и ракет. Миллиардеры под санкциями, но не их компании: хотя запад ввел ограничения против российских богачей, их компании продолжают поставки.

поставки. Гражданское прикрытие: компании декларируют, что поставляют только "гражданскую продукцию", но данные железнодорожных перевозок и налоговых накладных свидетельствуют о военном использовании продукции.

К примеру, заводы "Еврохим" и "Уралхим", связанные с Мельниченко и Мазепиным, поставляли азотную и уксусную кислоты, которые используют во взрывчатке.

В то же время предприятия Алекперова и Абрамовича поставляли толуол - компонент для тротила.

Анна Нагурни, эксперт по логистическим сетям, отмечает, что гражданская химическая промышленность РФ стала критическим компонентом военных усилий Кремля.

Напомним, недавно в Украине разоблачили генерала России, ответственного за применение химического оружия против ВСУ. Вскоре он умер в результате подрыва взрывчатки.