HIMERA та GomSpace запустили на орбіту тестовий супутник для української мережі зв’язку

Що відомо про супутник OBRIA NANO

Супутник запустили в межах місії SpaceX Transporter-18. За повідомленням компаній, він успішно проходить випробування можливостей супутникової групи OBRIA згідно з планом. Технічні випробування мають дати практичний досвід, необхідний для подальшого розвитку проєкту в українську національну інфраструктуру.

У HIMERA і GomSpace зазначають, що залежність від технологій інших країн, навіть партнерських, створює стратегічні ризики, особливо в умовах війни. Розвиток власних спроможностей, за їхніми словами, допоможе Україні диверсифікувати канали зв’язку та посилити стратегічну безпеку. OBRIA NANO перебуватиме під контролем українського оператора та працюватиме для потреб стратегічної безпеки України.

"Для нас цей проєкт – не просто запуск супутника. Це можливість закласти основу для незалежної мережі зв’язку України. Ми починаємо з перевірки технологій на орбіті, а наша довгострокова мета - розвинути спроможності, які посилять стратегічну безпеку держави та зменшать залежність від зовнішніх постачальників зв’язку", – прокоментував запуск співзасновник і СЕО HIMERA Міша Рудомінський.

Які плани щодо мережі

У перспективі ініціатива планує розгорнути мережу супутників, яка забезпечуватиме зв’язок на всій території України, а також доповнюватиме спроможності європейських супутникових мереж. За задумом, це створить передумови для формування незалежної української системи супутникового зв’язку, що працюватиме в інтересах стратегічної безпеки держави.

Важливим наступним етапом стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Це дозволить розвивати власні компетенції у сфері супутникового зв’язку та поступово нарощувати українські виробничі спроможності.

Фото: супутник OBRIA NANO у космосі (прес-служба компанії)

"Ми раді співпраці з компанією HIMERA та можливості прискорити реалізацію цієї важливої ініціативи. Наша спільна мета – зміцнити незалежний комунікаційний потенціал України та сприяти її довгостроковій безпеці й економічному розвитку", – зазначив генеральний директор GomSpace Карстен Драхманн.

HIMERA, як зазначено в пресрелізі, будує захищену мережу для Сил оборони. GomSpace, заснована у 2007 році, є міжнародним постачальником рішень у сфері малих супутників, її клієнти представлені більш ніж у 60 країнах світу.