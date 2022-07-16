HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Высокопоставленный военный чиновник в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на передовой.

"Я думаю, что HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. ВСУ с их помощью наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления российской армией. И все эти вещи имеют прямое влияние на способность проводить операции на передовой", - заявил американский военный.

Система M142 HIMARS позволяет запускать пакеты ракет с точным наведением на расстояние до 80 км. США уже предоставили Украине восемь систем и на прошлой неделе анонсировали передачу еще четырех ракетных комплексов.