HIMARS змінюють баланс. Є перші результати застосування в Україні, - NYT

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже змінюють баланс сил на війні в Україні. Завдяки їм Збройні сили отримали можливість збільшити дальність і точність ударів по об'єктах на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Як розповів командир артилерійської батареї Валентин Коваль, ситуація змінилася минулого тижня, коли його підрозділ отримав HIMARS.

У темний час доби його бійці вивели ракетну установку на позицію, набрали координати і натиснули кнопку пуску. За словами Коваля, який командує двома батареями HIMARS, шість ракет влучили по російських позиціях і в значній мірі знищили їх.

Оператори HIMARS відзначають, що вони подвоїли проникнення на територію, яка утримується Росією, з більшою точністю і меншим ризиком для себе.

"Ці HIMARS дуже сильні. Вони дозволяють нам максимально вставляти їм палиці в колеса. Для нас це величезна перевага. У Росії немає нічого подібного", - додав Коваль.

Зазначимо, на сьогодні до України вже доставлено чотири батареї американських РСЗВ, ще чотири очікуються до середини липня. Постачання цих систем розглядається як можливість зрівняти сили з противником, у якого більше зброї та особового складу.

Перевага над росіянами

Кожен HIMARS випускає шість високоточних ракет з дальністю до 80 кілометрів, що дозволяє наносити удари по російських командних пунктах, складах з боєприпасами і пальним, а також по скупченнях військ в тилу.

РСЗВ "Смерч" і "Ураган", які є на озброєнні у Росії, в порівнянні з ними неточні і вимагають багато часу для наведення. Крім того, ці системи не броньовані, насилу маневрують і часто ламаються, піддаючи операторів ризику контратаки.

HIMARS менші за розміром і маневреніші, що допомагає ховатися від розвідки противника. Екіпажі працюють всередині броньованої кабіни. І дані системи швидкі: зупинившись, вони можуть почати запуск ракет протягом двох-трьох хвилин і знятися з місця через 20 секунд після стрільби.

"Ви натискаєте три кнопки. Кілька секунд, і система готова до стрільби. У мене не вистачить пальців, щоб перерахувати всі переваги HIMARS", - підкреслює Коваль.

Удари по важливих цілях

Іншої ночі він направляв кожну систему в різні точки запуску в скоординованій атаці 24 ракетами на російські позиції. Ракети пронеслися небом і через кілька миттєвостей установки вже поверталися в безпечне місце. Наступного дня з'явилося відео з палаючим російським штабом в Ізюмі. За словами Коваля, 17 російських військовослужбовців були вбиті, в тому числі полковник і два майори. Ще понад 20 військових були поранені, багато машин знищені.

Кілька днів потому HIMARS завдав удару по російським військовим казармам, що призвело до важких втрат. Під час третьої атаки всі чотири установки були націлені на позиції противника в одному місті. Ще один удар був нанесений по росіянам в Зимогір'ї (Луганська область) приблизно в 50 км від лінії фронту.

Через високу вартість в 155 000 доларів за ракету ЗСУ зосереджують вогневу міць на особливо важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї і казарми, а не на окремих російських танках або артилерійських системах. Очікується, що така тактика змусить Москву відводити сили з лінії фронту, що ще більше ускладнить і без того напружену логістику.

Київ просить у Вашингтона можливість наносити ще глибший удар по утримуваній Росією території, але поки адміністрація президента США Джо Байдена не повідомляла, що надасть тактичні ракети, які можуть бити на 300 кілометрів.

"Ми мріємо мати для HIMARS боєприпаси більшої дальності, щоб вражати більш значущі цілі", - додав Коваль.

У списку бажань українського лейтенанта російські злітно-посадочні смуги і командні пункти, а також міст, який Росія побудувала після окупації Криму в 2014 році.