HIMARS вже в Європі: в Пентагоні розповіли як надаватимуть Україні ракетну артилерію

Фото: HIMARS вже в Європі (Getty Images)

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS перебувають вже у Європі. В Пентагоні розкрили подробиці того, як навчатимуть наших бійців користуватися важкою артилерією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони США з політики Коліна Кола.

"Чекаючи цього потенційного рішення президента Байдена, Міністерство оборони заздалегідь розмістило системи HIMARS в Європі, щоб забезпечити їх швидку доставку українцям", - повідомив Кол. Що планує Пентагон: Міноборони США розробило план, який передбачає негайне навчання українських військових управлінню ракетною системою;

тренінги з управління триватимуть близько трьох тижнів;

тренінги з обслуговування - близько двох тижнів. Як відзначив заступник міністра оборони США з політики, США передають Україні HIMARS виключно для оборонних цілей й для наступу, який дозволить звільнити окуповані Росією території. Спершу наша країна отримає чотири реактивні системи й боєприпаси, однак їх кількість Кол відмовився назвати. Після використання ракетної системи у бойових діях, американці й українці проаналізують їхню ефективність та узгодять рішення щодо подальшої військової допомоги.