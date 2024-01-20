HIMARS ефектно знищив російський "Град" на півдні України (відео)
Українські військові ефектно знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град". Для цього захисники використали американський HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.
"HIMARS відправив ворожу РСЗВ "Град" в пензель величезного вогненного танцю", - йдеться у повідомленні.
На відео показана бойова робота захисників півдня України. Військовим вдалося виявити та знищити "Град".
Внаслідок атаки українських бійців ворожа техніка була повністю знищена.
Втрати Росії на війні
Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 375 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.
Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили російську командно-штабну машину на півдні України.
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