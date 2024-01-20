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HIMARS ефектно знищив російський "Град" на півдні України (відео)

Україна, Субота 20 січня 2024 12:39
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HIMARS ефектно знищив російський "Град" на півдні України (відео) Фото: HIMARS ефектно знищив російський "Град" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові ефектно знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град". Для цього захисники використали американський HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

"HIMARS відправив ворожу РСЗВ "Град" в пензель величезного вогненного танцю", - йдеться у повідомленні.

На відео показана бойова робота захисників півдня України. Військовим вдалося виявити та знищити "Град".

Внаслідок атаки українських бійців ворожа техніка була повністю знищена.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 375 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили російську командно-штабну машину на півдні України.

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