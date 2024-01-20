HIMARS эффектно уничтожил российский "Град" на юге Украины (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"HIMARS отправил вражескую РСЗО "Град" в кисть огромного огненного танца", - говорится в сообщении.

На видео показана боевая работа защитников юга Украины. Военным удалось обнаружить и уничтожить "Град".

В результате атаки украинских бойцов вражеская техника была полностью уничтожена.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 375 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили российскую командно-штабную машину на юге Украины.