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HIMARS в деле. Названо число военные баз РФ, уничтоженных за последние две недели

Фото: ВСУ с конца июня уничтожили 14 военных баз в тылу российских войск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ BBC News Украина.

Среди таких случаев издание называет:

  • удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
  • удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
  • удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
  • взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
  • взрыв базы в "Камаз-центре" в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
  • взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
  • удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
  • взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область), 8 июля.

Отмечается, что информация и видео были собраны из открытых источников, среди которых были ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. При этом некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.

Как известно, после того, как украинские военные получили в распоряжение американские РСЗО HIMARS, взрывы и пожары на российских военных складах участились. Эти мобильные ракетные установки могут поражать цель на расстоянии около 70-80 км.

В частности, ранее в Одесской ОВА заявили, что украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Также сообщалось об уничтожении пункта управления Росгвардии под Херсоном.

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