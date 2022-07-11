HIMARS у справі. Названо число військових баз РФ, знищених за останні два тижні

Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Йдеться про удари в 5-75 км від фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз BBC News Україна .

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ та Міноборони РФ офіційно ці випадки не коментували.

Відзначається, що інформація і відео були зібрані з відкритих джерел, серед яких були ролики очевидців, повідомлення військових кореспондентів, блогерів і місцевих чиновників. При цьому деякі випадки вибухів підтвердило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як відомо, після того, як українські військові отримали в розпорядження американські РСЗВ HIMARS, вибухи і пожежі на російських військових складах почастішали. Ці мобільні ракетні установки можуть вражати ціль на відстані близько 70-80 км.

Зокрема, раніше в Одеській ОВА заявили, що українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

Також повідомлялося про знищення пункту управління Росгвардії під Херсоном.

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