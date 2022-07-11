HIMARS у справі. Названо число військових баз РФ, знищених за останні два тижні

Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Йдеться про удари в 5-75 км від фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз BBC News Україна.
Серед таких випадків видання називає:
Відзначається, що інформація і відео були зібрані з відкритих джерел, серед яких були ролики очевидців, повідомлення військових кореспондентів, блогерів і місцевих чиновників. При цьому деякі випадки вибухів підтвердило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ та Міноборони РФ офіційно ці випадки не коментували.
Як відомо, після того, як українські військові отримали в розпорядження американські РСЗВ HIMARS, вибухи і пожежі на російських військових складах почастішали. Ці мобільні ракетні установки можуть вражати ціль на відстані близько 70-80 км.
Зокрема, раніше в Одеській ОВА заявили, що українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.
Також повідомлялося про знищення пункту управління Росгвардії під Херсоном.
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