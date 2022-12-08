В хід підуть 17-річні. Росія готує нові хвилі мобілізації, - розвідка

Російська влада не планує припиняти мобілізацію, навпаки, під нову хвилю можуть потрапити неповнолітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ", - заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він додав, що мобілізація в Росії не припиняється, а навпаки є ознаки, що в Російській Федерації готуються "нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку".

“Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон", - наголосив Юсов.

Представник ГУР пояснив, що ця війна торкнеться кожного громадянина Росії, і вони мають зрозуміти, що уникнути наслідків, "не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій", не вдасться.