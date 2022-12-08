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В хід підуть 17-річні. Росія готує нові хвилі мобілізації, - розвідка

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Росія, Четвер 08 грудня 2022 17:51
В хід підуть 17-річні. Росія готує нові хвилі мобілізації, - розвідка Фото: Росія готує нові хвилі мобілізації (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російська влада не планує припиняти мобілізацію, навпаки, під нову хвилю можуть потрапити неповнолітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ", - заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він додав, що мобілізація в Росії не припиняється, а навпаки є ознаки, що в Російській Федерації готуються "нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку".

“Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон", - наголосив Юсов.

Представник ГУР пояснив, що ця війна торкнеться кожного громадянина Росії, і вони мають зрозуміти, що уникнути наслідків, "не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій", не вдасться.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що у нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу.

Водночас Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів тероборони, наражаючи на війну багатьох мирних жителів під абсурдним приводом загрози наземного наступу України на прикордонні райони Росії.

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