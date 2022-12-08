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В ход пойдут 17-летние. Россия готовит новые волны мобилизации, - разведка

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Россия, Четверг 08 декабря 2022 17:51
В ход пойдут 17-летние. Россия готовит новые волны мобилизации, - разведка Фото: Россия готовит новые волны мобилизации (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские власти не планируют прекращать мобилизацию, напротив, под новую волну могут попасть несовершеннолетние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что мобилизация в России не прекращается, а наоборот есть признаки, что в Российской Федерации готовятся "новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета".

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР пояснил, что эта война коснется каждого гражданина России, и они должны понять, что избежать последствий, "не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий", не удастся.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла.

В то же время Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов терробороны, подвергая войне многих мирных жителей под абсурдным предлогом угрозы наземного наступления Украины на приграничные районы России.

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