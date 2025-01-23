За хибний виклик "швидкої" чи інших спецслужб українцям загрожує штраф: деталі

Покарання українців за хибний виклик спецслужб

Громадянам нагадали, що в Україні за завідомо неправдиве звернення до тих чи інших спецслужб передбачене покарання.

Як приклад патрульні навели ситуацію, коли на спецлінію "112" зателефонувала громадянка та повідомила, що їй стало зле в одному з торгових центрів Солом'янського району столиці.

Медики оперативно приїхали на виклик, проте виявили, що жінка, яка їм дзвонила, допомоги насправді не потребує.

"Містянка додала, що вирішила перевірити, як швидко приїде карета "швидкої", якщо вона вдасть, що потребує допомоги", - розповіли правоохоронці.

Через це медики викликали на місце патрульних.

Представники поліції:

роз'яснили громадянці, що вона вчинила правопорушення;

винесли на неї постанову за статтею 183 КУпАП.

Жінка вирішила перевірити оперативність "швидкої" (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Зазначимо, що згідно зі статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб" - громадян можуть покарати за хибний виклик:

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

пожежно-рятувального підрозділу (частини);

поліції;

інших аварійно-рятувальних формувань.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3 400 гривень).

"Тепер жінка зобов'язана сплатити штраф - 3 400 гривень", - повідомили у поліції.

Насамкінець правоохоронці наголосили: поліцейські, рятувальники, медики бригад швидкої допомоги "на кожне ваше повідомлення реагують, як на реальну ситуацію та загрозу".

"І поки вони з'ясовують, що інформація неправдива, у цей самий час комусь дійсно потрібна їхня допомога", - підсумували патрульні.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)