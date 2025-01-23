За ложный вызов "скорой" или других спецслужб украинцам грозит штраф: детали

Наказание украинцев за ложный вызов спецслужб

Гражданам напомнили, что в Украине за заведомо ложное обращение к тем или иным спецслужбам предусмотрено наказание.

В качестве примера патрульные привели ситуацию, когда на спецлинию "112" позвонила гражданка и сообщила, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района столицы.

Медики оперативно приехали на вызов, однако обнаружили, что женщина, которая им звонила, в помощи на самом деле не нуждается.

"Горожанка добавила, что решила проверить, как быстро приедет карета "скорой", если она сделает вид, что нуждается в помощи", - рассказали правоохранители.

В связи с этим медики вызвали на место патрульных.

Представители полиции:

разъяснили гражданке, что она совершила правонарушение;

вынесли на нее постановление по статье 183 КУоАП.

Женщина решила проверить оперативность "скорой" (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отметим, что согласно статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Заведомо ложный вызов специальных служб" - граждан могут наказать за ложный вызов:

бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;

пожарно-спасательного подразделения (части);

полиции;

других аварийно-спасательных формирований.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3 400 гривен).

"Теперь женщина обязана уплатить штраф - 3 400 гривен", - сообщили в полиции.

В завершение правоохранители отметили: полицейские, спасатели, медики бригад скорой помощи "на каждое ваше сообщение реагируют, как на реальную ситуацию и угрозу".

"И пока они выясняют, что информация ложная, в это же время кому-то действительно нужна их помощь", - подытожили патрульные.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)