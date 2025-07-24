UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Хибний виклик - реальний штраф: у поліції сказали, скільки коштує жарт з екстреною службою

За хибний виклик "швидкої" українцям можуть виписати штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Білої Церкви нагадала громадянам, що за завідомо неправдивий виклик екстрених служб в Україні передбачене покарання - штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Який штраф можуть виписати за хибний виклик спецслужб

У поліції нагадали, що виклики спеціальних служб - не жарти.

"Пам'ятайте про відповідальність за неправдивий виклик екстрених служб", - додали правоохоронці.

Уточнюється, що кожен виклик, який надходить на лінію 102, поліція перевіряє.

"Тож через хибні виклики патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує", - наголосили у прес-службі поліції.

Повідомляється також, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • від 850 гривень;
  • до 3400 гривень.

"Будьте відповідальними громадянами", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolicebc)

Варто зауважити, що вищезазначене покарання визначається статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Згідно з нею, громадян можуть покарати за хибний виклик:

  • бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • пожежно-рятувального підрозділу (частини);
  • поліції;
  • інших аварійно-рятувальних формувань.

Саме таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3 400 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках необхідно викликати "швидку", щоб вберегти здоров'я.

Крім того, ми пояснювали, за яких обставин швидка медична допомога до вас не поїде й чому.

Читайте також, як працює в Україні екстрена служба 112 і чим вона унікальна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСНаціональна поліціяэкстренная помощьШтрафиРятувальникиШвидка