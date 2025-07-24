Ложный вызов - реальный штраф: в полиции сказали, сколько стоит шутка с экстренной службой

Патрульная полиция Белой Церкви напомнила гражданам, что за заведомо ложный вызов экстренных служб в Украине предусмотрено наказание - штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
В полиции напомнили, что вызовы специальных служб - не шутки.
"Помните об ответственности за ложный вызов экстренных служб", - добавили правоохранители.
Уточняется, что каждый вызов, который поступает на линию 102, полиция проверяет.
"Поэтому из-за ложных вызовов патрульные могут не успеть прийти на помощь тем, кто действительно в этом нуждается", - подчеркнули в пресс-службе полиции.
Сообщается также, что за заведомо ложный вызов специальных служб предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
"Будьте ответственными гражданами", - подытожили в полиции.
Стоит заметить, что вышеупомянутое наказание определяется статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Заведомо ложный вызов специальных служб".
Согласно ей, граждан могут наказать за ложный вызов:
Именно такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3 400 гривен).
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