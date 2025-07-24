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Ложный вызов - реальный штраф: в полиции сказали, сколько стоит шутка с экстренной службой

За ложный вызов "скорой" украинцам могут выписать штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Белой Церкви напомнила гражданам, что за заведомо ложный вызов экстренных служб в Украине предусмотрено наказание - штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Какой штраф могут выписать за ложный вызов спецслужб

В полиции напомнили, что вызовы специальных служб - не шутки.

"Помните об ответственности за ложный вызов экстренных служб", - добавили правоохранители.

Уточняется, что каждый вызов, который поступает на линию 102, полиция проверяет.

"Поэтому из-за ложных вызовов патрульные могут не успеть прийти на помощь тем, кто действительно в этом нуждается", - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Сообщается также, что за заведомо ложный вызов специальных служб предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

  • от 850 гривен;
  • до 3400 гривен.

"Будьте ответственными гражданами", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolicebc)

Стоит заметить, что вышеупомянутое наказание определяется статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Согласно ей, граждан могут наказать за ложный вызов:

  • бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;
  • пожарно-спасательного подразделения (части);
  • полиции;
  • других аварийно-спасательных формирований.

Именно такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3 400 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях необходимо вызывать "скорую", чтобы уберечь здоровье.

Кроме того, мы объясняли, при каких обстоятельствах скорая медицинская помощь к вам не поедет и почему.

Читайте также, как работает в Украине экстренная служба 112 и чем она уникальна.

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