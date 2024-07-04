"Хезболла" випустила понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю

Як повідомляє видання, сирени лунали в громадах на півночі Ізраїлю протягом всього ранку четверга, 4 липня, коли "Хезболла" розпочала масовану атаку. Вона була однією з найбільших за дев’ять місяців конфлікту.

"Хезболла" випустила 200 ракет і 20 безпілотників у бік Голанських висот. Внаслідок атаки загинув один військовий ЦАХАЛу, ще двоє людей отримали поранення.

Армія Ізраїлю заявила, що деякі з ракет були збиті "Залізним куполом", а більшість безпілотників були перехоплені винищувачами та наземними системами ППО.

Внаслідок ударів виникли пожежі. Одна з них була зафіксована в торговому центрі в Акко, поблизу Хайфи. Пожежа виникла внаслідок падіння уламків із перехоплювача.

У відповідь на атаку ізраїльські винищувачі вразили кілька ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану та додаткові цілі в містах Рам'є та Хула.