UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хезболла" випустила понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю

Фото: ісламське терористичне угруповання "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ісламське терористичне угруповання "Хезболла" у четвер, 4 липня, випустило понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю. Це стало відповіддю на удар ЦАХАЛу по Лівану напередодні, внаслідок якого загинув один із високопоставлених командирів угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляє видання, сирени лунали в громадах на півночі Ізраїлю протягом всього ранку четверга, 4 липня, коли "Хезболла" розпочала масовану атаку. Вона була однією з найбільших за дев’ять місяців конфлікту.

"Хезболла" випустила 200 ракет і 20 безпілотників у бік  Голанських висот. Внаслідок атаки загинув один військовий ЦАХАЛу, ще двоє людей отримали поранення.

Армія Ізраїлю заявила, що деякі з ракет були збиті "Залізним куполом", а більшість безпілотників були перехоплені винищувачами та наземними системами ППО.

Внаслідок ударів виникли пожежі. Одна з них була зафіксована в торговому центрі в Акко, поблизу Хайфи. Пожежа виникла внаслідок падіння уламків із перехоплювача.

У відповідь на атаку ізраїльські винищувачі вразили кілька ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану та додаткові цілі в містах Рам'є та Хула.

 

Що передувало

Нагадаємо, армія Ізраїлю в середу, 3 липня, завдала удару по південних районах Лівану та ліквідувала одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання "Хезболла" Мохаммеда Насера.

Джерела в Лівані повідомили, що він відповідав за частину операцій "Хезболли" на кордоні.

Насер був того ж рангу і значення, що і Талеб Абдалла - верховний командир, якого вбили внаслідок ізраїльського удару в червні.

У заяві ізраїльських військових сказано, що Насер і Абдалла "були двома найвідомішими терористами "Хезболли" на півдні Лівану".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХезболлаЛиван