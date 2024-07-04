"Хезболла" выпустила более 200 ракет и 20 беспилотников по северу Израиля

Как сообщает издание, сирены раздавались в общинах на севере Израиля в течение всего утра четверга, 4 июля, когда "Хезболла" начала массированную атаку. Она была одной из самых больших за девять месяцев конфликта.

"Хезболла" выпустила 200 ракет и 20 беспилотников в сторону голанских высот. В результате атаки погиб один военный ЦАХАЛа, еще два человека получили ранения.

Армия Израиля заявила, что некоторые из ракет были сбиты "Железным куполом", а большинство беспилотников были перехвачены истребителями и наземными системами ПВО.

В результате ударов возникли пожары. Один из них был зафиксирован в торговом центре в Акко, возле Хайфы. Пожар возник вследствие падения обломков с перехватчика.

В ответ на атаку израильские истребители поразили несколько ракетных установок Хезболлы на юге Ливана и дополнительные цели в городах Рамье и Хула.