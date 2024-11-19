"Хезболла" вдарила ракетами по Тель-Авіву: є постраждалі

Війна в Ізраїлі

У вересні Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на території Лівану, яка стала відповіддю на багатомісячні обстріли з боку угруповання "Хезболла". Ці обстріли здійснювалися на підтримку ХАМАС та палестинського населення у Секторі Газа.

Операція, проведена ЦАХАЛ, спричинила серйозні втрати серед керівництва "Хезболли" та значно зменшила її військовий потенціал, включаючи арсенал зброї. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок бойових дій загинули сотні мирних жителів, а понад мільйон людей змушені були залишити свої будинки.

Незважаючи на переговори про припинення вогню, інтенсивність ізраїльських атак минулого тижня значно зросла. Збільшилися масштаби як бомбардувань, і наземних операцій.

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