"Хезболла" ударила ракетами по Тель-Авиву: есть пострадавшие

Война в Израиле

В сентябре Израиль начал масштабную военную операцию на территории Ливана, ставшую ответом на многомесячные обстрелы со стороны группировки "Хезболла". Эти обстрелы осуществлялись в поддержку ХАМАС и палестинского населения в Секторе Газа.

Операция, проведенная ЦАХАЛ, вызвала серьезные потери среди руководства "Хезболлы" и значительно уменьшила ее военный потенциал, включая арсенал оружия. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате боевых действий погибли сотни мирных жителей, а более миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

Несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня, интенсивность израильских атак на прошлой неделе значительно возросла. Увеличились масштабы как бомбардировок, так и наземных операций.

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