"Хезболла" обстреляла ракетами север Израиля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Боевики группировки заявили во вторник, что нанесли удар с беспилотника по израильским военным базам к северу от города Акко, что стало самым глубоким ударом по израильской территории со времени начала войны в Секторе Газа.

"Хезболла" заявила, что действовала в ответ на предыдущую израильскую атаку, в результате которой погиб один из ее боевиков. Группировка опубликовала, как представляется, спутниковое фото, на котором место удара символизировала вспышка с красным кругом вокруг него, расположенное на полпути между Акко и Нахарией на севере.

פגיעה ישירה בלול ריק במרגליות, חיזבאללה טוען: "ירינו עשרות קטיושות - בתגובה לתקיפות בדרום לבנון" תיעוד חריג: האורות במרגליות כבים בבת אחתhttps://t.co/QZG2R6x5JL pic.twitter.com/benpVaTkUE — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 23, 2024

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), при пересечении границы обнаружено по меньшей мере 10 ракет.

Сирены воздушной тревоги во время атаки не включались.

נזק נגרם ללול במרגליות לאחר שיגור מלבנון, לא נשמעה אזעקה. אין נפגעים בגוף

(צילום: יוני יעקבי)@rubih67 pic.twitter.com/VlL1MwfSmL — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2024

Ранее во вторник военные заявили, что израильские авиаудары убили двух боевиков "Хезболлы" на юге Ливана. Позже группировка подтвердила гибель одного из своих боевиков, Хусейна Азкула, но не предоставила никаких подробностей.