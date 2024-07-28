"Хезболла" ударила по Ізраїлю, той відповів і пригрозив війною: що відбувається

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Що сталося на Голанських висотах

Ввечері суботи, 27 липня, місто Мадждаль-Шамса потрапило під обстріл. Одна з ракет влучила в стадіон, на якому перебували діти. В результаті удару загинули 12 людей віком від 10 до 20 років, переважно це були підлітки. Ще щонайменше 19 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ізраїль відразу ж звинуватив в ударі терористичне угрупування "Хезболла", заявивши, що ракета була випущена

Але, як повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), експертиза показала, що по стадіону було завдано удару ракетою

Чим відповів Ізраїль

Після повідомлень про удар по стадіону в Мадждаль-Шамса прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху терміново вирушив з Вашингтону в Тель-Авів, а міністр оборони країни Йоав Галлант провів засідання з військовим керівництвом та обрав "напрямок дій" у відповідь на удар "Хезболли". Як саме вирішив відповісти Галлант, не розголошувалось.

Проте сьогодні вночі ізраїльська авіація провела серію ударів по об'єктах "Хезболли" на території Лівану як глибоко всередині, так і на півдні країни. Як зазначали в ЦАХАЛ, під вогнем опинилися сховища зброї та інфраструктура терористів у цілій низці районів Лівану.

Але на цьому конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" не вичерпався. У Тель-Авіві після удару по стадіону зробили цілу низку дуже жорстких заяв, фактично погрожуючи війною з "Хезболлою" на території Лівану.

Ще вчора міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ліванські бойовики перетнули "червоні лінії", що, як писало Axios, викликало побоювання в адміністрації президента США, що це може вилитися війною між Ізраїлем та Ліваном.

А вже сьогодні речник ізраїльського МЗС Орен Марморштейн заявив, що Ізраїль "скористається своїм правом на самооборону" та відповість на обстріл Голанських висот. Водночас він пригрозив "руйнівною для Лівану" війною та назвав спосіб уникнути її.

"Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, - це змусити "Хезболлу" виконати резолюцію 1701 Ради безпеки ООН (про роззброєння "Хезболли" - ред.). Зараз останній момент, щоб зробити це дипломатичним шляхом", - написав речник МЗС на сторінці в соцмережі X.

Що таке "Хезболла" і чому вона атакує Ізраїль

"Хезболла" - ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, яка контролює південну частину території Лівану. Вона була визнана терористичною організацією в США, Ізраїлі та Бахрейні.

"Хезболла" утворилася після вторгнення Ізраїлю в Ліван в 1982 році. Після офіційного заснування в 1985 році до "Хезболли" повністю або частково приєднався цілий ряд шиїтських груп, наприклад "Ісламський Джихад", який сьогодні також вважається терористичною організацією.

На сьогодні "Хезболла" це не лише парамілітарна організація, але й політична партія, яка має місця в ліванському парламенті.

Після початку війни Ізраїлю з ХАМАС в Секторі Газа бойовики "Хезболли" (яка підтримується головним ворогом Ізраїлю - Іраном) регулярно обстрілювали ізраїльські території на знак підтримки палестинського угруповання. Своїми ударами "Хезболла" вимагала припинення війни в Секторі Газа, Ізраїль на це відповідав обстрілами позицій бойовиків на території Лівану.

Від постійних обстрілів північ Ізраїлю уже перетворилася у "сіру зону", адже з регіону відселили понад 80 тисяч мешканців, а десятки тисяч будівель та підприємств були пошкоджені.

Та попри це, конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" поки не переростав у наземну операцію. Як пояснював у матеріалі РБК-Україна експерт Давід Гендельман, така війна буде набагато важчою для Ізраїлю, ніж операція проти ХАМАС.

"Можливо, дійде й до цього, бо нескінченно ситуація, як вона продовжується на північному кордоні, тривати не може", - говорив він РБК-Україна, пояснюючи, що навіть, якщо "Хезболла" припинить обстріли, вона нікуди не подінеться і може відновити атаки у будь-який момент.