"Хезболла" ударила по Израилю, тот ответил и пригрозил войной: что происходит

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Что произошло на Голанских высотах

Вечером субботы, 27 июля, город Мадждаль-Шамса попал под обстрел. Одна из ракет попала в стадион, на котором находились дети. В результате удара погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, преимущественно это были подростки. Еще не менее 19 человек получили ранения разной степени тяжести.

Израиль сразу же обвинил в ударе террористическую группировку "Хезболла", заявив, что ракета была выпущена

Но, как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), экспертиза показала, что по стадиону был нанесен удар ракетой

Чем ответил Израиль

После сообщений об ударе по стадиону в Мадждаль-Шамсе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху срочно отправился из Вашингтона в Тель-Авив, а министр обороны страны Йоав Галлант провел заседание с военным руководством и определил "направление действий" в ответ на удар "Хезболлы". Как решил ответить Галлант, не разглашалось.

Тем не менее, сегодня ночью израильская авиация провела серию ударов по объектам "Хезболлы" на территории Ливана как глубоко внутри, так и на юге страны. Как отмечали в ЦАХАЛ, под огнем оказались хранилища оружия и инфраструктура террористов в целом ряде районов Ливана.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה שורת מטרות טרור של ארגון הטרור חז נון.



בין המטרות שהותקפו בעומק ובדרום לבנון, מצבורי אמל"ח ותשתיותט יחה, בורג' א-שמאלי, בקאע, כפר כילא, רב א-תלתין, אל-חיאם וטיר חח — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 28, 2024

Но на этом конфликт между Израилем и "Хезболлой" не иссяк. В Тель-Авиве после удара по стадиону сделали целый ряд очень жестких заявлений, фактически угрожая войной с "Хезболлой" на территории Ливана.

Еще вчера министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что ливанские боевики пересекли "красные линии", что, как писало Axios, вызвало опасения у администрации президента США, что это может вылиться войной между Израилем и Ливаном.

А уже сегодня пресс-секретарь израильского МИД Орен Марморштейн заявил, что Израиль "воспользуется своим правом на самооборону" и ответит на обстрел Голанских высот. В то же время, он пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал способ избежать ее.

"Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, - это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 года Совета безопасности ООН (о разоружении "Хезболлы" - ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим путем", - написал представитель МИД на странице в соцсети X.

Что такое "Хезболла" и почему она атакует Израиль

"Хезболла" - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, контролирующая южную часть территории Ливана. Она была признана террористической организацией в США, Израиле и Бахрейне.

"Хезболла" образовалась после вторжения Израиля в Ливан в 1982 году. После официального основания в 1985 году к "Хезболле" полностью или частично присоединился целый ряд шиитских групп, например, "Исламский Джихад", который сегодня также считается террористической организацией.

Сегодня "Хезболла" это не только парамилитарная организация, но и политическая партия, которая имеет места в ливанском парламенте.

После начала войны Израиля с ХАМАСом в Секторе Газа боевики "Хезболлы" (поддерживаемой главным врагом Израиля - Ираном) регулярно обстреливали израильские территории в знак поддержки палестинской группировки. Своими ударами "Хезболла" требовала прекращения войны в Секторе Газа, Израиль отвечал на это обстрелами позиций боевиков на территории Ливана.

От постоянных обстрелов север Израиля уже превратился в "серую зону", ведь из региона отселили более 80 тысяч жителей, а десятки тысяч зданий и предприятий были повреждены.

Но, несмотря на это, конфликт между Израилем и "Хезболлой" пока не перерастал в наземную операцию. Как объяснял в материале РБК-Украина эксперт Давид Гендельман, такая война будет намного тяжелее для Израиля, чем операция против ХАМАС.

"Возможно, дойдет и до этого, потому что бесконечно ситуация, как она продолжается на северной границе, продолжаться не может", - говорил он РБК-Украина, объясняя, что даже если "Хезболла" прекратит обстрелы, она никуда не денется и может восстановить атаки в любой момент.