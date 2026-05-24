Хезболла пробила "Залізний купол" Ізраїля FPV-дронами, заявляють бойовики

Ліванські бойовики заявили про 12 окремих операцій. Під вогнем опинилися позиції на півдні Лівану та півночі Ізраїлю. Атаки включали удари по військовій техніці та командним пунктам.

Також бойовики намагалися вивести з ладу системи перешкод для безпілотників. У заяві групи зазначено, що напади стали відповіддю на порушення Ізраїлем режиму припинення вогню та напади на південні села.

"Залізний купол" не такий вже і "залізний"

Основною ціллю стали засоби протиповітряної оборони. Хезболла намагається пробити захист противника. Під удар FPV-дронів потрапили чотири пускові установки системи Залізний купол у казармах Браніт та Рамім.

Крім того, атаковані інші стратегічні об'єкти:

три системи протидії безпілотникам Drone Dome;

військова інженерна машина в місті Бінт-Джебейль;

технічний пристрій та командна машина на полігоні Джаль-аль-Аллам.

Також зафіксовано обстріл ізраїльського безпілотника Heron 1 над регіоном Бекаа. По ньому випустили ракету класу земля-повітря, що змусило апарат відступити.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав безпілотники "серйозною загрозою" та закликав військових розробити способи протидії їм.