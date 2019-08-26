ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Хезболла" обвинила Израиль в атаке дронов на Бейрут и пригрозила ответом

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 05:57
"Хезболла" обвинила Израиль в атаке дронов на Бейрут и пригрозила ответом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

25 августа над южной окраиной Бейрута были замечены два дрона

Лидер ливанской группировки "Хезболла" Сайед Хасан Насралла предупредил Израиль, что его движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников в ночь на 25 августа на Бейрут. Об этом он заявил в телевизионном обращении, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Насралла подчеркнул, что нападение стало "первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы", выработанных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и "Хезболлой".

"Если мы будем молчать об этом нарушении, это создаст опасный путь для Ливана", - заявил лидер "Хезболлы".

По его словам, беспилотники пытались поразить конкретные цели, и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.

Отметим, в ночь на 25 августа в небе над южной окраиной Бейрута были замечены два дрона. Один из дронов взорвался в небе, второй упал рядом с информационным центром движения "Хезболла".

В результате взрыва три сотрудника центра получили осколочные ранения, также было повреждено здание.

Напомним, в марте израильские военные заявили, что активисты "Хезболлы" приступили к осуществлению операции "Голанский проект" на контролируемой правительственной армией территории Сирии для осуществления подрывных операций против Израиля.

Израиль перехватил две из трех выпущенных из сектора Газа ракет В Израиле при попытке пересечь границу убиты несколько палестинцев
Новости Украины ИзраильХезболла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь