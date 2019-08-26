"Хезболла" обвинила Израиль в атаке дронов на Бейрут и пригрозила ответом

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25 августа над южной окраиной Бейрута были замечены два дрона

Лидер ливанской группировки "Хезболла" Сайед Хасан Насралла предупредил Израиль, что его движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников в ночь на 25 августа на Бейрут. Об этом он заявил в телевизионном обращении, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Насралла подчеркнул, что нападение стало "первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы", выработанных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и "Хезболлой".

"Если мы будем молчать об этом нарушении, это создаст опасный путь для Ливана", - заявил лидер "Хезболлы".

По его словам, беспилотники пытались поразить конкретные цели, и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.

Отметим, в ночь на 25 августа в небе над южной окраиной Бейрута были замечены два дрона. Один из дронов взорвался в небе, второй упал рядом с информационным центром движения "Хезболла".

В результате взрыва три сотрудника центра получили осколочные ранения, также было повреждено здание.

Напомним, в марте израильские военные заявили, что активисты "Хезболлы" приступили к осуществлению операции "Голанский проект" на контролируемой правительственной армией территории Сирии для осуществления подрывных операций против Израиля.