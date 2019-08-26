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"Хезболла" звинуватила Ізраїль в атаці дронов на Бейрут і пригрозила відповіддю

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 05:57
"Хезболла" звинуватила Ізраїль в атаці дронов на Бейрут і пригрозила відповіддю
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

25 серпня над південною околицею Бейрута були помічені два дрона

Лідер ліванського угруповання "Хезболла" Сайед Хасан Насралла попередив Ізраїль, що його рух готує швидкий відповідь на атаку двох ізраїльських безпілотників в ніч на 25 серпня на Бейрут. Про це він заявив у телевізійному зверненні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Насралла підкреслив, що напад став "першим явним, серйозним, небезпечним порушенням правил застосування сили", вироблених після закінчення конфлікту в 2006 році між Ізраїлем і "Хезболлою".

"Якщо ми будемо мовчати про це порушення, це створить небезпечний шлях для Лівану", - заявив лідер "Хезболли".

За його словами, безпілотники намагалися вразити конкретні цілі, і буде зроблено все можливе, щоб запобігти подібні напади.

Зазначимо, в ніч на 25 серпня в небі над південною околицею Бейрута були помічені два дрона. Один з дронов вибухнув у небі, другий впав поряд з інформаційним центром руху "Хезболла".

У результаті вибуху три співробітника центру отримали осколкові поранення, також було пошкоджено будівлю.

Нагадаємо, в березні ізраїльські військові заявили, що активісти "Хезболли" приступили до здійснення операції "Голанських проект" на контрольованій урядовою армією території Сирії для здійснення підривних операцій проти Ізраїлю.

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