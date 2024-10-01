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"Хезболла" обстріляла Ізраїль, ЦАХАЛ перехопила БпЛА над Середземним морем

Вівторок 01 жовтня 2024 05:00
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"Хезболла" обстріляла Ізраїль, ЦАХАЛ перехопила БпЛА над Середземним морем Фото: ситуація довкола Ізраїлю загострюється (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військові Ізраїлю перехопили безпілотний літальний апарат над морем на захід від узбережжя країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що система протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила безпілотний літак над Середземним морем, за десятки кілометрів на захід від центрального узбережжя Ізраїлю.

В армії також додали, що напередодні ввечері з Лівану по території країни було випущено 10 ракет. Деякі цілі були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол", а інші ракети впали на відкриті місцевості.

Інформація про постраждалих відсутня.

Загострення на Близькому Сході

За останні тижні суттєво почастішали обстріли між армією Ізраїлю та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла".

В понеділок, 30 військові ЦАХАЛ створила закриту військову зону біля кордону з Ліваном.

Ліванські військові відступили від кордону з Ізраїлем.

Вночі 1 жовтня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах "Хезболли" у передмісті Бейрута.

Згодом Ізраїль заявив про початок наземної операції проти "Хезболли" у Лівані.

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