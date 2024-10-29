"Хезболла" обрала нового лідера: хто ним став

Новим лідером "Хезболли" став Наїм Касем. Він був заступником колишнього ватажка терористичного угруповання Хасана Насралли, якого у вересні ліквідувала армія Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

З 1991 року Касем був заступником керівника угрупування, а після ліквідації Насралли він виконував обов’язки глави "Хезболли".

Він закінчив Бейрутський університет, а 1982 року став одним із засновників "Хезболли".

Як повідомляється, Рада шури, яка є головним органом ухвалення рішень "Хезболли", погодилася призначити 71-річного Наїма Касема новим генеральним секретарем організації.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, 27 вересня Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. У момент атаки він перебував у центральному штабі угруповання.

Вже за кілька днів "Хезболла" вирішила оголосити своїм лідером Хашима Сафі ад-Діна.

Однак 5 жовтня нового лідера "Хезболли" було вбито внаслідок нового удару Ізраїлю по Бейруту.

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