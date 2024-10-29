"Хезболла" могла обстріляти штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: є постраждалі

Бойовики "Хезболли", ймовірно, вдарили по штаб-квартирі миротворчих сил ООН у Лівані. Внаслідок атаки були постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал миротворчих сил ООН у Лівані.
"Сьогодні вдень ракета влучила по штаб-квартирі миротворчих сил у Накурі (місто в Лівані - ред.), внаслідок чого загорілася автомайстерня. Миротворці в цей час не перебували в укриттях. Деякі миротворці отримали незначні травми, але, на щастя, ніхто серйозно не постраждав", - сказано у повідомленні миротворчих сил.
Вони уточнили, що ракету випустили по штаб-квартирі з північного боку, ймовірно, бойовики "Хезболли" або пов'язаного з нею угруповання. За цим фактом розпочато розслідування.
Миротворчі сили ООН нагадали "Хезболлі" про зобов'язання щодо забезпечення безпеки для миротворців. Будь-який напад на них грубо порушує міжнародне гуманітарне право.
Нагадаємо, Ізраїль наприкінці минулого місяця розпочав наземну операцію проти бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Ізраїльські солдати перетнули кордон.
Як заявляв міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, його країна хоче повернути мешканців, які мешкають біля кордону з Ліваном, у свої будинки. Їм довелося виїхати звідти через постійні атаки бойовиків.
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