"Хезболла" могла обстрелять штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане: есть пострадавшие

Боевики "Хезболлы", вероятно, ударили по штаб-квартире миротворческих сил ООН в Ливане. В результате атаки были пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал миротворческих сил ООН в Ливане.
"Сегодня днем ракета попала в штаб-квартиру миротворческих сил в Накуре (город в Ливане - ред.), в результате чего загорелась автомастерская. Миротворцы в это время не находились в укрытиях. Некоторые миротворцы получили незначительные травмы, но, к счастью, никто серьезно не пострадал", - сказано в сообщении миротворческих сил.
Они уточнили, что ракету выпустили по штаб-квартире с северной стороны, вероятно, боевики "Хезболлы" или связанной с ней группировки. По этому факту начато расследование.
Миротворческие силы ООН напомнили "Хезболле" об обязательствах по обеспечению безопасности для миротворцев. Любое нападение на них грубо нарушает международное гуманитарное право.
Напомним, Израиль в конце прошлого месяца начал наземную операцию против боевиков "Хезболлы" на юге Ливана. Израильские солдаты пересекли границу.
Как заявлял министр обороны Израиля Йоав Галант, его страна хочет вернуть жителей, которые проживают возле границы с Ливаном, в свои дома. Им пришлось выехать оттуда из-за постоянных атак боевиков.
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