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"Хезболла" атакувала Ізраїль ​​безпілотниками: поранено понад 60 людей

Фото: "Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 ​​безпілотники (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Хезболла" випустила по Ізраїлю 3 ​​безпілотники ввечері 13 жовтня. Один з них влучив, що призвело до поранення понад 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними видання, два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля Біньяміни.

 

 

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. Він зазначив, що "Хезболла" використовує їх як живий щит.

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ІзраїльХезболла