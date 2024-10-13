"Хезболла" атакувала Ізраїль ​​безпілотниками: поранено понад 60 людей

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. Він зазначив, що "Хезболла" використовує їх як живий щит.

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