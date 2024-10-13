"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: ранены более 60 человек

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. Он отметил, что "Хезболла" использует их как живой щит.

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