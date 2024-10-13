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"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками: ранены более 60 человек

Фото: "Хезболла" выпустила по Израилю 3 беспилотника (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Хезболла" выпустила по Израилю 3 беспилотника вечером 13 октября. Один из них попал, что привело к ранению более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, а третий попал в собрание израильтян у Биньямины.

 

 

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. Он отметил, что "Хезболла" использует их как живой щит.

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ИзраильХезболла