ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хейл дає свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика     06.11.2019 - 17:29
Хейл дає свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа
Фото: Девід Гейл (president.gov.ua)

Свідчення про екс-посла США в Україні Марі Йованович

У середу, 6 листопада, у Конгресі США дає свідчення у справі про імпічменту американського президента Дональда Трампа заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, він розповість законодавцям, що відмова відомства виступити на захист колишнього посла США в Україні Марі Йованович був обумовлений політичними міркуваннями.

За словами джерел, Хейл збирається розповісти, що державний секретар Майк Помпео і інші високопоставлені чиновники визнали, що, заступившись за Йованович, можуть перешкодити зусиллям по розморожуванню військової допомоги Україні.

Також очікується, що Хейл відзначить, що Держдепартамент був стурбований реакцією особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, який виступав за звільнення посла.

Тим часом юрист Державного департаменту Ульріх Брехбул, який повинен був дати свідчення сьогодні, вранці вилетів з Помпео в Німеччину. Також на середу були призначені виступу ще двох свідків, в. о. директора Бюджетного управління Білого дому Рассела Воута і міністра енергетики Ріка Перрі. Очікується, вони теж не прийдуть в Конгрес США.

Нагадаємо, у понеділок, 4 листопада, Комітети Конгресу США оприлюднили стенограми свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника державного секретаря Майкла Маккінлі.

Також 5 листопада Комітети опублікували стенограми свідчень колишнього спеціального представника США по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Байден не порушував закон, коли просив звільнити Шокіна, - Волкер Опубліковано лист, де Трамп запрошує Зеленського до Вашингтону
Новини України Конгресс СШАДональд Трампімпічментпоказания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся