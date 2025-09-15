Хет-трик на "картопляному полі": український футболіст забиває в екзотичному чемпіонаті в жахливих умовах (відео)

Голи у Камбоджі

28-річний український нападник нещодавно приєднався до лав 8-разового чемпіона Камбоджі, але вже став помітною фігурою в ньому.

У 3-х матчах місцевої першості наш гравець встиг відзначитися 4-ма голами. Причому в останньому поєдинку зумів оформити хет-трик у ворота клуба "Лайф".

Матч видався доволі результативним: суперники на двох забили 7 голів. Команда Прядуна перемогла на виїзді – 4:3, а сам українець відзначився тричі.

На відео можна оцінити стан футбольного поля, яке більше нагадує город, де росте картопля. В таких умовах один гол можна рахувати за два, якщо не більше.

Хто такий Максим Прядун

28-річний нападник, вихованець маріупольського футболу.

За кар'єру змінив чимало клубів. Виступав за низку українських колективів, зокрема за донецький "Олімпік", обидва харківських "Металіста", черкаський ЛНЗ.

Також грав у Вірменії за "Локомотив" з Єревана. Останнім часом виступав за "Сліму Вондерерз" з Мальти, звідки й взяв курс на Камбоджу. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

Що відомо про Прем'єр-лігу Камбоджі

У поточному чемпіонаті країни виступають 11 команд, у складах яких загалом грають близько 70-ти легіонерів.

Найбільше – з Бразилії (18) та Південної Кореї (15). Але є й представники європейських країн, зокрема – Англії, Шотландії, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Португалії, Румунії та Латвії.

Український футбол представляє лише Прядун.