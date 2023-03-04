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По Херсону і області РФ випустила понад 460 снарядів з мінометів: є жертва, 10 поранених

Фото: за добу по Херсону і області РФ випустила понад 460 снарядів з мінометів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстрілювали Херсонську область понад 460 снарядами з мінометів. У Херсоні пошкоджено комунальне підприємство, одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ворог чотири рази обстріляв Херсон.

"У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство", - додали в ОВА.

В адміністрації констатували, що минулої доби у Херсонській області через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, на ранок четверга, 2 березня, російські військові 87 разів обстріляли Херсонську область, зокрема, окупанти випустили 500 снарядів з мінометів. 11 людей отримали поранення.

Нагадаємо, супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.

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ХерсонХерсонська область