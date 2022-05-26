Херсону грозит затопление: Генштаб назвал причину

Он отметил, что из-за повреждений Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся окрестные села и оккупированный город Херсон.

"В настоящее время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", - сообщил Громов.

При этом он добавил, что частично был затоплен город Новая Каховка - пострадали местная набережная и парк.