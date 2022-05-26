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Херсону грозит затопление: Генштаб назвал причину

Фото: Каховская ГЭС (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Херсон может быть затоплен из-за того, что оккупанты не разрешают отремонтировать гидроагрегаты Каховской ГЭС. От этого уже пострадали несколько населенных пунктов области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он отметил, что из-за повреждений Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся окрестные села и оккупированный город Херсон.

"В настоящее время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", - сообщил Громов.

При этом он добавил, что частично был затоплен город Новая Каховка - пострадали местная набережная и парк.

Напомним, ранее стало известно, что россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении. Наблюдается высокая концентрация войск РФ в нескольких населённых пунктах.

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ХерсонХерсонская областьНовая КаховкаГенштаб ВСУВойна России против Украины