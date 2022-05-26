Херсону загрожує затоплення: Генштаб назвав причину

Він зазначив, що через пошкодження Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон.

"На даний час на захопленій окупантами Каховської гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають можливості відремонтувати", - повідомив Громов.

При цьому він додав, що було частково затоплено місто Нова Каховка - постраждали місцева набережна та парк.