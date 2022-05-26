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Херсону загрожує затоплення: Генштаб назвав причину

Фото: Каховська ГЕС (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Херсон може бути затоплений через те, що окупанти не дозволяють відремонтувати гідроагрегати Каховської ГЕС. Від цього вже постраждали декілька населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова в ході брифінгу.

Він зазначив, що через пошкодження Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон.

"На даний час на захопленій окупантами Каховської гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають можливості відремонтувати", - повідомив Громов.

При цьому він додав, що було частково затоплено місто Нова Каховка - постраждали місцева набережна та парк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни, ймовірно, стягують сили в окремих районах Запорізької та Херсонської областей для початку наступу на південному напрямку. Спостерігається висока концентрація військ РФ в декількох населених пунктах.

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