В Херсонской области затопило село

Ливни затопили несколько десятков домов
В результате сильных дождей в Геническом районе Херсонской области затопило село Сокологорное. Уровень воды на улицах достиг около 30 см.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
По словам замначальника полиции области Дениса Захарченко, вода пошла во дворы домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.
Сейчас на месте дежурят сотрудники районного отдела полиции. На помощь полицейским выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.
"Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад затопило популярный украинский курорт Кирилловка, который находится в Запорожской области.
Также сообщалось о подтоплении ряда инфраструктурных объектов в Ивано-Франковске.