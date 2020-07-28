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В Херсонской области затопило село

Херсонская область, Вторник 28 июля 2020 13:10
В Херсонской области затопило село
Фото: последствия непогоды (npu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Ливни затопили несколько десятков домов

В результате сильных дождей в Геническом районе Херсонской области затопило село Сокологорное. Уровень воды на улицах достиг около 30 см.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По словам замначальника полиции области Дениса Захарченко, вода пошла во дворы домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.

Сейчас на месте дежурят сотрудники районного отдела полиции. На помощь полицейским выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.

"Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад затопило популярный украинский курорт Кирилловка, который находится в Запорожской области.

Также сообщалось о подтоплении ряда инфраструктурных объектов в Ивано-Франковске.

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